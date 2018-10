Scritte e insulti su muri e portone: imbrattata sede della Lega a Gioia del Colle

"Dopo Santeramo, Corato, Ruvo, adesso è la volta della nostra sede a Gioia del Colle. In provincia di Bari gli atti vandalici ed intimidatori ai danni delle nostre sedi ormai non si contano più".

A denunciare il raid vandalico contro la sede della Lega a Gioia del Colle è sui social è il deputato barese Rossano Sasso, che in un post si scaglia contro "i soliti vigliacchi e violenti dei centri sociali". "I difensori dei clandestini, quelli dei centri sociali che gridano "sciacallo" a Salvini, solo perché vuole portare un fiore ad una ragazzina stuprata ed uccisa, ci hanno preso di mira. Le loro minacce - aggiunge Sasso - non ci fanno paura, ci fanno solo pena. Ma sarà mia cura - conclude il parlamentare della Lega - chiedere che tutte le illegalità riconducibili a questi poveretti vengano punite. A cominciare dallo sgombero del centro social e della ex caserma Rossani a Bari, incredibilmente tollerato e difeso dal sindaco Decaro".