Fiaccolata in memoria di Giorgia, annullati i fuochi della Festa Patronale di Palese: il corteo dalle 20

Sono stati annullati, per questa sera, i fuochi d'artificio della Festa Patronale di San Michele Arcangelo a Palese, in segno di partecipazione alla fiaccolata in memoria di Giorgia Soriano, la ragazza morto dopo essere stata travolta da un'auto a Santo Spirito, lo scorso 8 agosto, mentre era su una bici.

"Il comitato festa patronale - spiega una nota su facebook - dopo una giornata di confronto con il parroco e le autorità competenti, nell'impossibilità tecnica di farlo oggi, ha deciso di annullare i fuochi pirotecnici in programma domani per unirsi al lutto che ha colpito la famiglia Soriano di Santo Spirito per la perdita della giovane Giorgia".

Il corteo partirà da via Speranza, dove è avvenuta la tragedia, e percorrerà le vie del quartiere a lutto, con le attività commerciali chiuse in anticipo.