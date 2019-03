Tutti in fila per le giornate di Primavera Fai: a Bari in 14mila alla scoperta del palazzo della Banca d'Italia

Ben 14mila persone hanno preso parte sabato e ieri alla Giornata Fai di Primavera a Bari, varcando le porte d'ingresso dello splendido e poco conosciuto palazzo della Banca d'Italia in corso Cavour: il monumento, cerniera tra Murattiano e Umbertino, è stato tra i più visitati in Italia, tra quelli selezionati da Fai per l'appuntamento di quest'anno, svoltosi il 23 e il 24 marzo.

In tanti, fin dalle prime ore del mattino, hanno approfittato della bella giornata mettendosi in coda per entrare nell'edificio, inaugurato nel 1932, arricchito, al suo interno, da splendide realizzazioni marmoree e sale riccamente decorate.