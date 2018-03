Giornata Mondiale del Linfedema: incontri, visite e controlli gratuiti anche al Policlinico di Bari

Si svolgerà anche a Bari domani, 6 marzo, la Giornata Mondiale del Linfedema, denominata 'LYmphAday', organizzata dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE per sensibilizzare i cittadini su una malattia che colpisce 40mila nuove persone l'anno in Italia. L'appuntamento è al Policlinico con incontri e visite gratuite. Il linfedema è malattia che si manifesta con l’aumento di volume degli arti e che nella stragrande maggioranza dei casi insorge in seguito a intervento oncologico. Ma spesso le persone “a rischio” non la conoscono, non sanno come prevenirla e come affrontarla in modo tempestivo.

“Il trattamento chirurgico del linfedema - spiega Marzia Salgarello, responsabile del Centro per il Trattamento Chirurgico del Linfedema del Gemelli di Roma e socio SICPRE - avviene secondo due diverse metodiche: anastomosi linfatico-venose, così da “scaricare” i vasi linfatici ostruiti nelle piccole vene vicine, in modo da ridurre il gonfiore; trapianto autologo di linfonodi, che vengono prelevati per esempio da inguine, collo o ascella del paziente stessso, per trasferirli a livello dell’arto interessato dal linfedema, ricollegando i vasi dei linfonodi a piccoli vasi locali”.