Commemorazione dei defunti: celebrazioni nei cimiteri cittadini e orari di apertura prolungati

Anche Bari celebra il giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti. Nella giornata di oggi, sabato 2 novembre, e di domani, domenica 3 novembre, i cimiteri di Bari e delle ex frazioni osserveranno un'apertura prolungata, dalle ore 7 alle ore 18.

Prevista anche la celebrazione di Sante Messe in ricordo dei defunti. Nella necropoli di via Napoli la celebrazione, officiata dall'arcivescovo Mons. Cacucci, si terrà alle ore 10. Per garantire la possibilità di parcheggiare ai numerosi visitatori previsti in questi giorni, è stata inoltre attivata in via straordinaria l’area di sosta in via Battaglia di Monte Lungo (di fronte al Tribunale per i Minorenni), aperta dalle ore 7 alle 18 alla tariffa giornaliera di due euro.