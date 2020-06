Giostrai e spettacoli viaggianti affossati dalla crisi covid, l'appello: "Far ripartire il settore"

"Chiediamo ai sindaci la massima collaborazione perche' s'impegnino, laddove è possibile, ad agevolare la ripresa delle attività dei Luna Park e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante": è quanto richiedono, in una nota congiunta, l'assessore regionale all'Industria turistica e culturale, Loredana Capone, e il presidente di Anci Puglia e sindaco di Polignano, Domenico Vitto, appellandosi a tutti i primi cittadini della regione per sostenere il settore dei giostrai duramente colpito dalle chiusure innescate dalla crisi covid-19.

"Con il presidente Vitto abbiamo voluto invitare i sindaci a ripensare il concetto di Luna Park, slegarlo dalla sagra o dalla festa patronale, individuando nuovi luoghi, provando a immaginarlo come un valore aggiunto per le nostre città, un modo per essere vicini alle famiglie e ai bambini che più di altri hanno patito le limitazioni di questa terribile pandemia", sostiene Capone. "È arrivato il momento di ripartire - continua Vitto - e questo e' un invito ai Sindaci perche' si possa tornare alla normalità in sicurezza".