Arredi urbani rinnovati e giostrine nuove saranno collocate nelle prossime settimane in diversi giardini e alcune piazze della città di Bari grazie all'accordo sulla manutenzione messo a punto dal Comune e operativo già da un mese: a disposizione vi saranno 200mila euro a cui si sommeranno altri fondi da accordi stipulati con i 5 Municipi.

Dove saranno installate le nuove panchine

In particolare, saranno installate 54 nuove panchine con schienale in legno tra in piazza Diaz e in piazza Eroi del Mare in sostituzione delle panche in cemento (senza schienale) attualmente esistenti. Nel giardino 'Green Mission' di Santa Rita, invece, dopo aver realizzato una pavimentazione stabile e pulita in sostituzione del battuto di terra presente sotto una struttura coperta molto utilizzata dagli anziani, arrivano 2 nuove postazioni, ciascuna costituita da 4 sedute e tavoli da gioco, a servizio della comunità del quartiere. La tipologia degli arredi è stata scelta direttamente dai cittadini che frequentano il giardino che hanno preferito sedute più grandi per più persone rispetto alle tradizionali monoposto.

Nuove sedute per piazza Garibaldi

Altre sedute saranno posizionate nel giardino di piazza Garibaldi: "La piazza infatti - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - risulta essere luogo di ritrovo quotidiano di decine di persone anziane che trascorrono la giornata e che potranno usufruire di ben 9 postazioni in totale, poiché ne verranno aggiunte 4 nuove complete oltre a sostituire e rimpiazzare ben 15 delle sedute esistenti tra danneggiate o mancanti. Per quanto riguarda invece le aree giochi, si lavorerà nei giardini adiacenti alla spiaggia pubblica di Pane e Pomodoro, dove saranno rimesse a nuovo le due giostre accessibili anche ai bambini con disabilità e installato un nuovo scivolo”. Nuove giostre anche nel giardino della scuola Marconi, a San Cataldo, con l'installazione anche di una pavimentazione antitrauma e di una nuova altalena con doppia seduta utilizzabile da bambini di diverse età, nonché sostituita tutta la pavimentazione sintetica danneggiata in corrispondenza dell’area gioco utilizzata dai bambini.