Giostrine arrugginite a Sant'Anna, il Comune interviene: "Giochi già ripristrinati"

Sono state riparate già ieri le giostrine per i bambini nell'area gioco del quartiere Sant'Anna, dopo la segnalazione del Movimento Cinque Stelle riguardante la presenza di pezzi di ruggine sulle strutture. Il Comune è intervenuto nell'ambito dell'accordo quadro stipulato per la riparazione dei giochi pubblici: "Si trattava dei listelli metallici intorno a cui ruotano le caselle del tris, in prevalenza interne alle stesse caselle ed in piccola parte visibili - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - Ad ogni modo con i bambini, che infilano dita ovunque e talvolta fanno usi o manovre improprie, non si scherza. Abbiamo comunque segnalato al fornitore anomalia di queste parti metalliche, uniche ossidate su tutto il gioco".