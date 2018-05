Nuove giostrine per i bimbi del San Paolo: completati i lavori in viale delle Regioni

Sono stati completati in questi giorni i lavori per la realizzazione di una piccola area giochi in via delle Regioni, al quartiere San Paolo. A darne notizia è il sindaco Antonio Decaro.

Accanto all'area ludica è stato inoltre realizzato un parcheggio per i clienti che frequentano il mercato scoperto di Via De Ribeira.

"Completeremo la riqualificazione di questa zona - spiega il primo cittadino - con la piantumazione degli alberi e la riqualificazione del campo di calcio che esiste già lì vicino. Questo è solo l'inizio perché nei prossimi giorni, sempre al quartiere San Paolo, inizieranno i lavori per montare le giostre nel giardino della scuola Lopopolo e riprenderanno i lavori per completare le due aree a verde di via Ricchioni. Prosegue la progettazione dei giardini, playground, parchi e aree pedonali del San Paolo finanziate per circa 8 milioni di euro dal bando periferie".