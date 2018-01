Sorpreso con cocaina, hashish e marijuana: giovane in manette, sequestrate 2mila euro

Un 22enne già noto alle Forze dell'Ordine è stato arrestato dai Carabinieri a Putignano, per spaccio di sostanze stupefacenti: il giovane è stato individuato, nel quartiere San Pietro Piturno, mentre cedeva qualcosa a u suo coetaneo, prontamente allontanatosi da luogo dello 'scambio'. I militari hanno quindi bloccato quest'ultimo, scoprendo che aveva acquistato una dose di cocaina. I Carabinieri hanno quindi rintracciato e bloccato il 22enne, perquisendolo e trovandolo in possesso di altre sei dosi di cocaina, assieme a un pezzo di hashish da 3 g avvolto nella stagnola e a un grammo di marijuana contenuto in un involucro trasparente, oltre a 2mila euro. Il tutto è stato quindi sequestrato. La droga sarà analizzata nei prossimi giorni dalla sezione Investigazioni Scientifiche. Il 22enne è stato quindi condotto ai domiciliari.