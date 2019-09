Donna insulta ragazza di origini straniere in piazza Moro: "Scendi dal bus, brutta negra"

"Non mi giardare! Scendi da questo bus, brutta negra di merda": prima questa frase, poi le pedate per cacciarla dal mezzo. L'episodio, segnalato da un cittadino, avrebbe visto protagonisti una donna 'bianca', e una ragazza di origini straniere, insultata per il suo colore della pelle. La giovane, secondo il racconto del testimone, sarebbe stata poi supportata da altri presenti che avrebbero urlato "razzista" all'assalitrice la quale, avrebbe proseguito con le ingiurie. Un episodio non nuovo, a quanto pare, per la malcapitata che avrebbe già subito in passato insulti razzisti.