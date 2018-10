Tenta di rubare pistola a vigilante e cerca di assaltare uffici Asl: momenti di paura a Santo Spirito

Avrebbe cercato di prendere la pistola di un vigilantes per poi provare a fare irruzione nella sede dell'Asl di Santo Spirito, in particolare nei locali dove si svolgono i pagamenti delle prestazioni sanitarie: l'episodio si è verificato stamattina nella struttura del quartiere periferico di Bari. Ne da notizia 'La Gazzetta del Mezzogiorno'. Secondo alcune testimonianze, un ragazzo, a volto scoperto, avrebbe puntato una pistola contro il vigilante ma è stato immediatamente bloccato. Sulla vicenda indagano i Carabinieri. Sul posto sono giunte anche ambulanze del 118 che avrebbero assisistito alcune persone spaventate per l'accaduto.