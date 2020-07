Scomparsa da Ugento, ore d'ansia per una donna barese in vacanza in Salento: attivate le ricerche

Sono in corso da ieri pomeriggio le ricerche per ritrovare Giovanna Squicciarini, 70enne pensionata originaria della provincia di Bari, in vacanza con la famiglia nel Salento. Come riporta Lecceprima, la donna è scomparsa da Torre San Giovanni, frazione marittina della cittadina di Ugento

I parenti hanno subito presentato denuncia ai Carabinieri che hanno avviato le ricerche. L'ultima immagine che immortala la donna in località Pazze è stata raccolta da una telecamera di sicurezza della zona: con se aveva una busta con asciugamani di mare, un vestito come quello della foto e un paio di occhiali. Alle ricerche stanno partecipando, in queste ore, Polizia Locale, Protezione Civile e Vigili del Fuoco.