Un'antica colonna 'riemerge' dal passato: importante ritrovamento archeologico a Giovinazzo

Un'antica colonna, di epoca non ancora chiara, è stata scoperta a Giovinazzo, nel corso di alcuni lavori privati di allaccio alla rete idrica pubblica. Il rinvenimento è avvenuto in via Marina dove sono giunti il sindaco Tommaso Depalma e un archeologo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Bari, ha effettuato un primo sopralluogo.

Stamane, invece, vi è stata la visita della responsabile della Soprintendenza, Anna Maria Tunzi e dell'assessore alla Cultura di Giovinazzo, Cristina Piscitelli. Il ritrovamento potrebbe essere il primo di una lunga serie perché sembrerebbe che la colonna faccia parte di un sito più esteso: "La scoperta ci entusiasma soprattutto se si pensa che potrebbe non essere l’unico reperto che la storia antica della città ci restituisce- dichiara l’assessore Piscitelli - “ Sappiamo con certezza che Giovinazzo ha un patrimonio storico- artistico non ancora venuto alla luce. Ma cerchiamo di restare con i piedi per terra , vediamo cosa accade e se dovesse emergere ancora qualcosa. In ogni caso, siamo già d’accordo con la Soprintendenza della giusta necessità di rilanciare il nostro patrimonio attraverso l’organizzazione di un evento- lezione di approfondimento sui beni di valore che insistono nella nostra città”.