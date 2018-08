Giovinazzo, si stacca asta in ferro dalla ruota panoramica: bimba di cinque anni colpita alla testa

Era con la mamma nei pressi della ruota panoramica, nel luna park allestito a Giovinazzo in occasione della festa patronale in onore di Maria SS di Corsignano. Improvvisamente, un'asta in ferro - secondo quanto finora accertato, uno dei tiranti della giostra per bambini - si sarebbe staccata, colpendo la bimba, cinque anni, alla testa. Il grave incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 22.15.

Il tirante, lungo circa un metro mezzo, ha anche colpito ad un braccio la mamma della piccola, ma ad avere la peggio è stata proprio la bambina. Soccorsa e trasportata d'urgenza in ospedale, la piccola nella notte è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. Al momento la bimba è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in coma.

Le indagini sull'episodio sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Molfetta. La giostra è stata posta sotto sequestro e in queste ore saranno svolte le perizie del caso per fare chiarezza sull'accaduto.