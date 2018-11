Torna dal controllo in ospedale e si rompono le acque: la bimba nasce in casa

E' nata in casa, come non accadeva da 40 anni nel suo paese, Giovinazzo. E' la storia di Marika, una bimba nata lo scorso 14 novembre nella cittadina a nord di Bari.

La mamma, una 25enne, allo scadere dei nove mesi si era recata in ospedale per un controllo, ma le era stato detto che il parto non era imminente. Ma una volta tornata a casa, alla giovane mamma si erano rotte le acque: e così, in pochi minuti, Marika - 4 chili circa - è venuta alla luce, prima ancora che sul posto arrivasse l'ambulanza del 118. I sanitari hanno poi trasportato entrambe in ospedale a Bari. Per fortuna, tutto è andato per il verso giusto: mamma e bimba stanno bene.

L'evento a lieto fine è stato salutato com commozione dal sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma, che ha voluto dare il benvenuto a Marika, "una forza della natura", e fare gli auguri ai suoi genitori: "Da quarant’anni, in questo comune, non si registrava una nascita in casa. Evidentemente, Marika aveva talmente tanta voglia di vivere che non ha perso tempo. Una storia bellissima e straordinaria e, grazie a Dio, a lieto fine".