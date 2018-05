In auto con mezzo chilo di eroina: coppia di giovani in manette

Si aggiravano in auto per Giovinazzo, trasportando a bordo mezzo chilo di eroina. Scoperti dai carabinieri, sono finiti in manette un 25enne e una 23enne di Palo del Colle, accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel corso di controlli nella cittadina a nord di Bari, i militari hanno fermato una auto sospetta con a bordo i due giovani, uno dei quali già noto alle Forze dell’Ordine, mentre si aggiravano a bordo di una utilitaria. L’atteggiamento nervoso dei due e i precedenti del ragazzo, hanno convinto i militari ad effettuare una perquisizione del veicol: così è stata ritrovata, sotto il sedile lato passeggero, una busta contenente ben mezzo chilo di eroina, pronta presumibilmente ad essere ceduta.

Per i due sono scattate subito le manette e, all’esito della convalida del giudice, il ragazzo è stato ristretto presso il carcere di Bari, mentre la donna è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari. L’ingente quantitativo di eroina, che avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio una decina di migliaia di euro, è stata sottoposta a sequestro.