A fuoco auto parcheggiate in strada: incendio nella notte a Giovinazzo

Fiamme nella notte in via Giuseppe Di Vittorio, a Giovinazzo. A prendere fuoco, intorno alle tre, alcune auto parcheggiate in strada, nella zona 167 della cittadina.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che avrebbero udito alcuni botti e hanno poi notato le fiamme che si levavano dalle autovetture - almeno quattro secondo le prime informazioni raccolte, e parcheggiate in punti diversi della strada.

Sul posto, per domare i roghi, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Molfetta, con una squadra e il supporto di un'autobotte. Al momento non si conoscono le cause degli incendi. Non è escluso - ma si tratta di un'ipotesi da verificare - che le fiamme siano state appiccate intenzionalmente.

In ogni caso, non si tratta del primo rogo di autovetture che si verifica nell'ultimo periodo a Giovinazzo. Soltanto un paio di giorni fa, un altro intervento dei vigili del fuoco, in una diversa zona, sempre per domare l'incendio di alcuni mezzi parcheggiati in strada.