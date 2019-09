Morta dopo incidente in bici, a Giovinazzo un tratto della pista ciclabile sarà intitolato a Giorgia

Giovinazzo ricorderà Giorgia Soriano, la diciottenne morta lo scorso 8 agosto dopo essere stata travolta da un'auto mentre andava in bici a Santo Spirito, intitolando un tratto della pista ciclabile cittadina. Il sindaco del Comune a nord di Bari, Tommaso Depalma, ha accolto la richiesta di quattro amiche della ragazze, che hanno chiesto l'intitolazione affinché la dedica a Giorgia "sia da monito per automobilisti e ciclisti affinché guidino i propri mezzi con prudenza e consapevolezza".

Depalma ha inoltre annunciato che un altro tratto della pista ciclabile sarà dedicato al ricordo di un altro giovanissimo, anch'egli morto in un incidente in bici: il 14enne giovinazzese Luigi Depalma, che perse la vita il 21 maggio 1991 e i cui genitori, come quelli di Giorgia, in un atto di generosità estremo decisero di donare i suoi organi.