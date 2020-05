Sul terrazzo la serra per coltivare marijuana: a casa arrivano i carabinieri, nei guai 37enne

Il ripostiglio sul terrazzo dell'abitazione era diventato una piccola serra in cui coltivare le piante di marijuana. Ma quando in casa sono arrivati i carabinieri hanno scoperto tutto. E' accaduto a Giovinazzo: a finire nei guai un 37enne di quel centro. Oltre a diverse piante, i militari hanno rinvenuto anche 60 grammi della medesima sostanza, già pronta per essere commercializzata all’interno dell’appartamento. Sia lo stupefacente che tutto il materiale per la coltivazione, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il soggetto è stato deferito alla Procura della Repubblica di Bari.

