Vandali in azione nella Villa Comunale di Giovinazzo, altalene spaccate. Il sindaco: "Stanco dell'inciviltà"

Vandali in azione nella VIlla Comunale di Giovinazzo: qualcuno (forse qualche 'bambino grande') ha pensato bene di utilizzare impropriamente l'altalena per i piccoli fino a 6 anni, spaccando i montanti. Divelti anche alcuni archetti che adornano e proteggono la Green Way Cittadina

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Ogni giorno Giovinazzo si sveglia portando alla luce episodi di inciviltà diffusa con danneggiamenti vari, il più delle volte a panchine, giochi per bambini, bagni pubblici, fontanelle per abbeverarsi, segnaletica stradale e tanti altri arredi urbani” afferma il sindaco Tommaso Depalma “e nemmeno le telecamere, che pur ci sono e sono anche segnalate ed in evidenza, bastano a fermare questi gesti deplorevoli e ingiustificati. Ma lo sdegno e il disappunto, mio e di quella parte di Giovinazzo sana che invece tiene alla propria città, non è solo verso chi compie i gesti in sé ma anche verso coloro che si disinteressano e si girano dall’altra parte mentre questi gesti vigliacchi e barbari vengono perpetrati nei confronti di ciò che gli appartiene. Si sperava che la tragedia del Covid-19 potesse cambiare le persone e, invece, neanche la più cruenta delle lezioni è bastata per cambiare in meglio le persone. Ora, però, sono stanco. Se non vedo un cambiamento e un’inversione di tendenza sana e consapevole, potrei anche decidere di chiudere le aree giochi e gli spazi a verde della città. E non sarebbe giusto nei confronti di quei bambini che non hanno fatto nulla di male a convivere con degli adulti vigliacchi e incivili. Mi auguro che insieme al vaccino anti Covid venga trovato anche quello contro la stupidità della gente. Ma su quest’ultimo ho seri dubbi" conclude Depalma.