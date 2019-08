Ragazzo morto dopo malore a Monopoli: disposta l'autopsia

Sarà l'autopsia a far luce sulle cause della morte di Giulio Vitti, il 17enne di Monopoli deceduto domenica scorsa, dopo un malore avvertito mentre era in casa.

La Procura, come riporta l'Ansa, ha aperto come atto dovuto un fascicolo per omicidio colposo. Secondo quanto finora riportato da testate locali, il ragazzo due giorni prima si era rivolto al pronto soccorso dell'ospedale di Monopoli, per una febbre e un'otite che stava curando con antibiotici. Gli era stata quindi prescritta una cura antinfiammatoria. Domenica, mentre faceva la doccia, avrebbe accusato una crisi respiratoria: soccorso, era arrivato in ospedale già privo di vita.

L'autopsia servità a chiarire le cause del decesso, per capire anche se ci siano eventuali responsabilità legate alla diagnosi e cura dei disturbi accusati.