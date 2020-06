Lutto nella famiglia Matarrese: a 86 anni muore Giuseppe, vescovo emerito

E' morto, a 86 anni, monsignor Giuseppe Matarrese, vescovo emerito di Frascati dal 1989 al 2009. Fratello di Antonio e Vincenzo, storici esponenti del calcio internazionale, nazionale e barese, nonché di Michele, imprenditore edile. Era nato ad Andria il 3 giugno del 1934.

Ad esprimere cordoglio, attraverso i social, è stato suo nipote Salvatore: "Mio zio Giuseppe, vescovo di Frascati. Non è più tra noi. Per me è stato una presenza forte, una certezza, un riferimento etico, morale. Mi ha voluto bene e gli ho voluto un gran bene. Vivrà per sempre nel mio cuore e nel cuore della mia famiglia per quel che mi ha donato ed insegnato. Addio zio Peppe. Sei sempre stato uno zio speciale".