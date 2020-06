Fiumi di cocaina ed eroina nei quartieri di Bari: condannato a 26 anni il boss Giuseppe Mercante

C'è anche il boss Giuseppe Mercante, soprannominato 'Pinuccio u drogat', tra i sei condannati nell'ambito del processo, a Bari, ai danni di una presunta organizzazione criminale specializzata in traffico e spaccio di droga nei quartieri Libertà e Japigia del capoluogo pugliese. Mercante è stato condannato a 26 anni e 8 mesi di reclusione. Il Tribunale ha disposto altre 5 condanne. I reati contestati, a vario titolo, nel processo, sono traffico e spaccio di droga, tentato omicidio, armi e furto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sei anni di reclusione per il pregiudicato Antonio Caizzi, ritenuto uno dei fornitori del gruppo. Inflitte anche condanne tra 8 anni e 2 anni per due spacciatori accusati di rifornirsi di droga dal clan e per un ladro di motorini e borse. Nelle indagini è finito anche il caso di un duplice tentato omicidio, con aggravante mafiosa, ai danni di due affiliati dei mercante, contestato a Christian Cucumazzo, affiliato al clan Strisciuglio, in quel periodo (2013-2014) in conflitto con i Mercante per il controllo dei traffici illeciti nel rione Libertà. Per Cucumazzo una pena di 11 anni e 8 mesi di reclusione. Il Tribunale ha anche disposto la trasmissione degli atti alla Procura per valutare le presunte false dichiarazioni di un testimone.