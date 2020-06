La protesta degli avvocati baresi, appuntamento in piazza Prefettura: "Far ripartire la Giustizia dopo l'emergenza Covid"

Lo slogan scelto e' "Salvare la Giustizia" perchè "è l'unico settore che non è ancora tornato alla normalita'": domattina a Bari scenderanno in piazza, in contemporanea con altre città italiane, scenderanno in piazza gli avvocati.

Nel capoluogo pugliese la manifestazione si svolgerà alle 11 davanti la Prefettura: "Se per quasi tutti i settori si sta tornando alla normalità - spiega all'Agenzia Dire il presidente dell'Ordine barese, Giovanni Stefanì - la ripresa dell'attività giurisdizionale non è avvenuta a causa di norme rivelatesi inefficaci. È pertanto urgente e improcrastinabile avviare la fase 3 con una effettiva ripresa della Giustizia". La manifestazione di domani intende "riaffermare il ruolo sociale dell'avvocatura - ribadiscono i professionisti - e tutelare i diritti di tutti".