Gli studenti ricordano le vittime innocenti delle mafie: a Bari l'iniziativa per la 'Giornata della Memoria e dell'Impegno'

Circa 250 studenti provenienti da diverse scuole della città insieme per ricordare le 900 vittime innocenti delle mafie in Italia e "per rinnovare l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata". Anche Bari celebra la 'Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie' che si tiene ogni 21 marzo.

Tra le diverse iniziative organizzate, un incontro promosso dal Comando Legione Carabinieri 'Puglia' nell'ambito del progetto 'Diffusione della cultura della legalità tra i giovani', che si terrà domani presso l’auditorium del Quartier Generale del Comando Scuole Aeronautica Militare III^ Regione Aerea. All'evento parteciperanno studenti dell’Istituto Comprensivo “Falcone e Borsellino”, dell’Istituto Alberghiero Perotti, dell’Istituto Vivante - Tridente – Gorgjux di Bari, autorità civili e militari. Tra gli ospiti Rita dalla Chiesa, il Procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe ed il Parroco della Cattedrale, Don Franco Lanzolla. In serata invece si terrà un concerto a cura della Banda della Città di Bisceglie (BT), diretta dal Maestro Benedetto Grillo.

La Giornata del 21 marzo e le iniziative di Libera in Puglia

"Ogni anno una città diversa, ogni anno un lungo elenco di nomi scandisce la memoria che si fa impegno quotidiano. Recitare i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai. Per farli esistere nella loro dignità. Il 21 marzo: perché in quel giorno di risveglio della natura si rinnovi la primavera della verità e della giustizia sociale, perché solo facendo memoria si getta il seme di una nuova speranza", così sul sito dell'associazione Libera - Nomi e numeri contro le mafie, è spiegato il senso della Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle Vittime innocenti delle mafie, che si celebra il 21 marzo. In Puglia quest'anno la manifestazione regionale di Libera per il 21 marzo si terrà a Brindisi. Tra le altre iniziative, nel Barese, una marcia della legalità è stata organizzata il pomeriggio del 21 marzo ad Adelfia.