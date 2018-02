Nuova graduatoria per gli asili nido comunali: iscrizioni aperte fino al 20 febbraio

C'è tempo fino al prossimo 20 febbraio per presentare le domande per accedere agli asili nido comunali. Il bando per la formazione della nuova graduatoria, relativa all’anno educativo 2017/2018, è in pubblicazione sul sito del Comune.

Per la “Fascia piccoli”, le disponibilità sono presso: asilo nido Stanic: n. 2 posti; asilo nido Japigia: n. 1 posto; asilo nido Le Ali di Michela: n. 2 posti (sezione Montessori); asilo nido AN8: n. 2 posti; asilo nido Montessori: n. 1 posto. Per la “Fascia medi” presso: asilo nido Stanic: n.1 posto; asilo nido Costa: n. 1 posto. Per la “Fascia grandi” presso: asilo nido La Tana del Ghiro: n. 1 posto. “Sezione primavera” presso: asilo nido Japigia: n. 5 posti; asilo nido Villari: n. 1 posto; asilo nido La Tana del Ghiro c/o scuola dell’infanzia Vittorio Veneto: n. 1 posto.

I beneficiari devono rientrare nelle seguenti condizioni di ammissibilità: “Fascia piccoli”: data di nascita compresa tra il 1 ottobre 2016 e il 15 novembre 2017; “Fascia medi”: data di nascita compresa tra il 1 gennaio 2016 e il 30 settembre 2016; “Fascia grandi”: data di nascita compresa tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015; “Sezioni primavera”: data di nascita compresa tra il 1 gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015.

L’iscrizione deve essere effettuata dal 6 febbraio sino al 20 febbraio esclusivamente online.

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario: accedere al sito istituzionale del Comune di Bari (www.comune.bari.it), sezione “aree tematiche” - servizio: “educazione e politiche giovanili” - link: asilo nido comunale: iscrizione e pagamento - link: vai al servizio; accedere al servizio con autenticazione Spid oppure con le credenziali rilasciate dal Comune di Bari (solo per gli utenti già registrati).

Gli utenti interessati a ricevere supporto nella procedura di iscrizione online, potranno recarsi, entro il 20 febbraio, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30, e il martedì dalle ore 15 alle 17, presso: asilo nido Villari, in via Villari 15; asilo nido La Tana del Ghiro, in traversa via Laforgia 2.

Scaduto il termine del 20 febbraio, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura.

Il bando pubblico, le informazioni inerenti le condizioni di ammissibilità al servizio e le relative tariffe sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bari, sezione “Aree tematiche” - servizio: “Educazione e Politiche giovanili” - link: Asilo nido comunale: iscrizione e pagamento - link: Consulta la scheda.