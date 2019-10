La graduatoria definitiva per le case popolari a fine novembre, 400 ricorsi da valutare: "Aspettiamo da otto mesi, siamo stanchi"

Da febbraio attendono risposte e una graduatoria definitiva per poter realizzare il sogno di una casa popolare: sono tante le segnalazioni che ogni giorno giungono in Comune, da parte dei cittadini, per conoscere novità sulla pubblicazione della lista a otto mesi di distanza dalla 'classifica' provvisoria delle domande presentate per ottenere un alloggio. La situazione si è complicata nei mesi scorsi, con 400 ricorsi depositati alla Commissione valutatrice del Comune che li sta vagliando uno ad uno. Nel frattempo, però, i termini sono slittati da settembre a ottobre e ora, sembrerebbe a fine novembre. Circa 150 gli alloggi da assegnare, in varie zone della città (Sant'Anna, Japigia e San Marcello), poco meno di 1300 i cittadini ammessi nell'elenco pubblicato a febbraio.

"Raddoppiate le riunioni della Commissione"

I cittadini sono sempre più impazienti: "Viviamo in 9 da mia madre - spiega una cittadina a BariToday - con mio padre malato e mio figlio invalido. Siamo davvero stanchi e non riusciamo ad andare avanti". A spiegare la situazione è l'assessore cittadino al Patrimonio, Vito Lacoppola: "La graduatoria definitiva - spiega - dovrebbe uscire a fine novembre. In quest'ultimo periodo abbiamo raddoppiato le riunioni della Commissione che sta valutando i 400 ricorsi. S'incontrerà due volte a settimana, in modo da espletare più velocemente le pratiche. Non appena avremo ultimato questo lavoro, la graduatoria sarà pubblicata". I cittadini, nel frattempo, attendono.