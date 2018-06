Pasticci e graffiti sui palazzi del quartiere Umbertino, i residenti: "Il Comune intervenga quanto prima"

Graffiti ma anche pasticci sui diversi muri di edifici del quartiere Umbertino di Bari: i residenti della zona chiedono provvedimenti per ridare decoro e ordine a una delle zone più eleganti della città. Il locale comitato di salvaguardia del rione ha postato, sulla propria bacheca Facebook, numerose foto che mostrano lo stato della situazione in diverse isolati: "I proprietari degli stabili - spiega il presidente del comitato, Mauro Gargano - ne subiscono le conseguenze. Mi domando perché il Comune non intervenga per il ripristino". Una polemica a pochi giorni da una riguardante tutt'altro tipo di street art, in particolare per un murales realizzato sul muro perimetrale dell'ex caserma Rossani, sul quale si è innescata una polemica che ha visto anche l'intervento del sindaco Antonio Decaro sui social.