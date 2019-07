Grandine a Bari e in provincia: disagi e danni alle auto

Grossi chicchi di ghiaccio, e danni per le auto, con crepe sui parabrezza e carrozzerie 'bucherellate'. La violenta grandinata che nel primo pomeriggio ha colpito alcune zone della città e della provincia ha provocato non pochi disagi, insieme ai danni segnalati da molti automobilisti.

Le zone più colpite sono state in particolare - ma non solo - quelle a nord di Bari, da San Girolamo, Palese, Santo Spirito fino a Bitonto e Molfetta. Ma la grandine ha colpito anche altri quartieri come Libertà, e il sud-est barese come Monopoli. Precipitazioni 'a macchia di leopardo', insomma, alternate a pioggia intensa, che sul lungomare ha provocato, come accade in caso di temporali, l'apertura delle paratie della condotta Matteotti e lo sversamento della fogna in mare.





Gallery