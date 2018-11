Rubate le grate per la fogna bianca in via Generale Bellomo: ripristinata la sicurezza dell'area

Ignoti hanno portato via diverse grate per la raccolta d'acqua bianca, in via Generale Bellomo nel quartiere Picone di Bari. Sono almeno sette i pezzi di ghisa rubati da qualcuno nelle vicinanze di un cancello, senza una ragione apparente. La Polizia Locale ha transennato l'area, impedendo così l'accesso da parte dei pedoni, con il rischio che possano inciampare cadendo nel tombino. Indagini in corso per chiarire l'episodio. Nel frattempo ilComune ha provveduto a ripristinare la zona, con nuove grate.