Giocatore sfortunato e sporcaccione a San Cataldo: gettati biglietti Gratta e Vinci sugli scogli

Sfortunato ma allo stesso tempo incivile: davanti alla scogliera di San Cataldo qualcuno ha voluto tentare la fortuna. A due passi dal mare ha utilizzato diversi biglietti di Gratta e Vinci sperando di vincere qualcosa. Un tentativo molto probabilment einutile perché diversi tagliandi sono stati notati sugli scogli, probabilmente gettati da qualche giocatore decisamente in giornata no. A segnalarlom sulla bacheca del sindaco, alcuni residenti del rione. Un destino senza lieto fine per lo scommettitore sporcaccione, perdente anche sul fronte del senso civico.