Rogo nella notte a Gravina: tre auto distrutte dalle fiamme. L'appello del sindaco: "Chi sa qualcosa parli"

Un violento incendio ha distrutto nella notte, a Gravina in Puglia (Bari), tre auto parcheggiate per strada, in via Guida. Le fiamme, appiccate da ignoti, hanno provocato danni ad alcune saracinesche di palazzo a pochi metri dal rogo. Non si registrano feriti, né intossicati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

L'episodio è al vaglio delole forze dell'ordine che in queste ore stanno controllando le telecamere di videosorveglianza della zona: "Se qualcuno ha visto qualcosa - dice il sidnaco di Gravina, Alessio Valente -, si faccia sentire. Non è tempo di silenzi, ma di solidarietà ed impegno. Sono sempre convinto che uniti siamo più forti di tutto e tutti".