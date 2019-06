Gravina, ragazzino precipita nel dirupo: salvo dopo un volo di 20 metri

E' stato tratto in salvo dai vigili del fuoco e sarebbe in buone condizioni il ragazzino di 15 anni precipitato nel dirupo a Gravina, nella zona di San Michele delle Grotte.

Il ragazzino, che si trovava sul posto insieme ad alcuni amici, è caduto nella gravina facendo un volo di circa 20-30 metri. La presenza della folta vegetazione e di un albero in particolare, avrebbe in qualche modo frenato la caduta, scongiurando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno lavorato anche con l'ausilio di un elicottero per portare in salvo il ragazzino, 118 e polizia locale. Recuperato, il 15enne è stato trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti, ma non avrebbe riportato gravi ferite.

Tutta da chiarire la dinamica dell'accaduto: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il ragazzino si sarebbe sporto da un parapetto nel tentativo di recuperare un cellulare.

*Ultimo aggiornamento ore 16.20