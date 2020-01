"Scalinata" e "canna fumaria" da rimuovere, Grotta Palazzese sotto la lente del Comune di Polignano. La replica: "Nessuna irregolarità"

Una scalinata dalla grotta alla battigia e una canna fumaria da rimuovere entro 90 giorni con tantio di ripristino dei luoghi: è quanto avrebbe chiesto il Comune di Polignano aal gestore del famoso ristorante Grotta Palazzese, a seguito di controlli effettuati dalla Capitaneria di Porto.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, la segnalazione della Capitaneria sarebbe arrivata al Comune che, riferendosi a una licenza edilizia del 1961, rilasciata per la realizzazione di un ristorante albergo, non vi sarebbero state richieste di autorizzazione per la realizzazione della canna. I legali del gestore di Grotta Palazzese spiegano che la canna fumaria risalirebbe agli anni '50 e la scala a un periodo antecedente, spiegando che sia l'amministratore che la proprietà non c'entrerebbero nulla per opere realizzate decenni fa.