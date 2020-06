I guanti per proteggersi dal Covid? Lopalco cita l'Oms: "Non servono neppure al supermercato. Utili solo in ospedale"

Guanti da usare solo in ospedale "altrimenti sono un pericolo di trasmissione per infezione": ad affermarlo è l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, a capo della task force regionale Covid in Puglia nel corso di un intervento nel programma Agorà in onda su Rai3 e condotto da Serena Bortone.

Lopalco ha ribadito il concetto espresso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: "Anche loro si sono guardati in giro - dice - e hanno visto come vengono usati i guanti. Le mani - ha ribadito - le lavo ogni dieci minuti o le disinfetto. I guanti no. Quindi se indosso i guanti, dopo una o due ore si imbrattano, io continuo a toccarci cose e, prima o poi, mi ci stropiccio gli occhi". Lopalco infine ha espresso un parere sulla questione dei Covid Hospital attualmente 'a riposo' per l'attenuarsi dell'emergenza: "Servono strutture isolate funzionalmente dal resto dell’ospedale che dobbiamo tenere pronte, affinché siano attrezzabili nel giro di pochi giorni a trasformarsi in Covid Hospital".

