Mattinata difficile per i pendolari delle Sud-Est: un guasto e una bravata bloccano i treni nel Barese

Mattinata infernale per i pendolari sulla tratta ferroviaria Bari-Putignano, visto che in entrambe le direzioni i treni delle Ferrovie Sud-Est hanno subito ritardi a causa di avarie e di quella che sembra essere una bravata di un gruppo di viaggiatori. A darne notizia è proprio Fse, che attraverso il suo profilo Facebook ha indicato le cause dei vari problemi avuti sulla tratta.

In particolare il treno 92104, che da Putignano raggiunge Bari Centrale, si è fermato tra le stazioni di Conversano e Castellana per un guasto. Si è verificata un'avaria sull'intera linea, che ha poi determinato l'arresto di altri treni nelle stazioni limitrofe. E non ci si è messa solo la sfortuna a rendere difficile la vita dei pendolari: sulla tratta opposta, infatti, intorno alle 7.23 un gruppo di viaggiatori ha azionato più volte il freno d'emergenza nelle carrozze mentre il convoglio 92107 stava lasciando la stazione di Conversano. Il treno è rimasto così bloccato per diverso tempo - necessario alle verifiche da parte del personale di Fse - in stazione, determinando ulteriori ritardi alla circolazione ferroviaria, già fortemente messa in difficoltà dai guasti precedenti. La bravata ha causato problemi anche per gli automobilisti, visto che a Conversano i passaggi a livello sono rimasti chiusi come conseguenza dell'attivazione del freno d'emergenza.