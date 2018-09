Stop alla corsa per un'avaria, il bus si ferma sulla statale 16

Bus Amtab fermi in strada a Palese e Catino. A segnalare il "bis di avaria" è il consigliere di opposizione Michele Picaro, che sulla sua pagina Fb posta le foto relative ai mezzi fermi: il primo, è fermo sulla statale 16, in prossimità di Palese; l'altra segnalazione arriva da via Caravella, a Japigia. "Alle incapacità conclamate di chi amministra la nostra città - commenta Picaro riferendosi ai due mezzi - i cittadini sono obbligati a bocciarli sonoramente alle prossime elezioni".