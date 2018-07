Si rompe condotta fognaria in via Napoli, strada chiusa e bus deviati

Strada chiusa per un tratto e bus deviati, per consentire la riparazione della condotta fognaria interessata questa mattina da un guasto in via Napoli, tra via di Maratona e via Caracciolo. Amtab ha perciò disposto, con effetto immediato e sino a nuova disposizione, variazioni di percorso per i bus delle linee 1, 2, 6, 19, 53.



Linee 1 e 19



i bus in direzione S.Spirito/S.Pio giunti in via Napoli, svolteranno a destra su via Caracciolo, a sinistra c.so Vittorio Veneto, a sinistra viale Orlando, a sinistra via Portoghese a sinistra via di Maratona, a destra via Napoli con ripresa del percorso ordinario; i bus in direzione p.zza Moro giunti in via Napoli, svolteranno a sinistra su via di Maratona, a destra via Portoghese, a destra viale Orlando, a destra c.so Vittorio Veneto, a destra via Caracciolo, a sinistra via Napoli con ripresa del percorso ordinario.



Linee 2 e 6



i bus in partenza Piscine Comunali proseguiranno su via di Maratona, svolteranno a sinistra per via Portoghese, a destra viale Orlando, a destra c.so Vittorio Veneto, a destra via Caracciolo, a sinistra via Napoli, con ripresa del percorso ordinario; i bus in direzione Piscine Comunali giunti in via Napoli, svolteranno a destra su via Caracciolo, a sinistra c.so Vittorio Veneto, a sinistra viale Orlando, a sinistra via Portoghese a destra via di Maratona (Piscine Comunali).



Linea 53



i bus in direzione S. Paolo giunti in via Napoli, svolteranno a destra su via Caracciolo, a sinistra c.so Vittorio Veneto proseguiranno sul Lungomare Starita, via Adriatico con ripresa del percorso ordinario; i bus in direzione p.zza Moro giunti su Lungomare Starita, proseguiranno su c.so Vittorio Veneto, svolteranno a destra su via Caracciolo, a sinistra su via Napoli con ripresa del percorso ordinario.



N.B. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bari usa la nostra Partner App gratuita !