VIDEO | Guerra tra clan a Bari: i 'summit' criminali al San Paolo e i colpi di pistola contro la casa del rivale

13 le persone arrestate dopo i fermi dei giorni scorsi: l'indagine ha messo in luce i contrasti nati contrasti tra i Di Cosimo-Rafaschieri ed esponenti del clan Parisi-Milella-Palermiti per il controllo del quartiere Madonnella. Nelle immagini diffuse dai carabinieri alcuni degli episodi documentati durante le indagini, tra cui due 'summit' criminali in via Candura, l'esplosione di colpi contro l'abitazione di Cristian Di Cosimo e la cattura in Albania del latitante Giovanni Di Cosimo