In una cantinola per nascondersi dal blitz contro i clan di Japigia: arrestato Giuseppe Signorile

Si trovava in un vano tecnico di uno stabile di Bitetto, con la moglie, adibito a mini appartamento: la Squadra Mobile ha rintracciato e bloccato Giuseppe Signorile, detto 'Il gommista', sfuggito alla cattura lo scorso 25 ottobre nel corso del blitz che portò all'arresto di 24 persone tra esponenti dei clan Parisi-Palermiti e del gruppo Busco. La Polizia ha sequestrato anche l'auto utilizzata per gli spoistamenti, una Jeep Renegate rubata in precedenza.