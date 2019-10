Beccata dai vigili con lo smartphone alla guida, tenta la fuga per le vie del centro: presa

Beccata con il cellulare alla guida, inseguita a sirene spiegate da una pattuglia della Polizia Locale e bloccata sul lungomare: una donna alla guida di una Peugeot è stata multata dalla Polizia Locale per l'uso di un telefonino mentre conduceva il suo veicolo e denunciata per resistenza a pubblici ufficiali. L'episodio si è verificato in pieno centro a Bari. Notata da una pattuglia dei vigili, impegnati in controlli per le strade di Bari, la donna ha tentato inutilmente la fuga, intrufolandosi nel centro storico e quindi dirigendosi verso corso Vittorio Veneto.

L'inseguimento si è concluso senza danni per i veicoli in transito o pedoni: la conducente è stata quindi accompagnata nel Comando della Polizia Locale a Japigia. Il veicolo, risultato privo di copertura assicurativa è stato sottoposto a sequestro mministrativo per la successiva confisca.