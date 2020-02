Guidava sotto effetto di droghe, scatta la denuncia. Decine di controlli 'anti-sballo' a Bari: raffica di multe

Proseguono i controlli straordinari della Polizia Locale di Bari, in collaborazione con la Polizia di Stato nelle strade a rischio 'sballo', in particolare nei weekend: venticinque le verifiche effettuate per combattere la guida in stato d'ebbrezza o sotto influenza di droghe, il mancato utilizzo di cinture e le soste irregolari su attraversamenti pedonali.

In particolare, la notte scorsa, su corso Benedetto Croce e via Giulio Petroni, è stato denunciato un giovane barese positivo al drugtest: rischia un'ammenda da 1500 a 6mila euro, l'arresto da 6 mesi a un anno oltre alla sospensione della patente per 1 o 2 anni.

Contestata anche una sanzione pecuniaria per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico inferiore a 0,8 grammi/litro