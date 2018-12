Guidava ubriaco sul lungomare di San Giorgio: sorpreso dopo alcoltest, scatta la denuncia

Un cittadino straniero residente in Italia da 10 anni è stato denunciato dalla Polizia Locale di Bari per guida in stato d'ebbrezza grave: l'uomo era ubriaco al volante della sua auto mentre percorreva il lungomare Giovine, a San Giorgio, con il rischio di provocare incidenti stradali. Sottoposto ad alcoltest, nel sangue aveva un tasso alcolemico di 2,5 grammi al litro. In base alle nuove disposizioni del Decreto Sicurezza, il veicolo sanzionato, se non sara immatricolato secondo le nuove disposizioni di legge, sarà definitivamente confiscato. Si tratta di una delle prime sanzioni in Italia con le novità del decreto.