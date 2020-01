Condannato a Bari per terrorismo e arrestato in Germania: estradato in Italia, deve scontare pena di 5 anni

Arrestato in Germania ad agosto scorso, in quanto destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari, è stato estradato in Italia il 27enne afghano Hakim Nasiri. A luglio dello scorso anno il giovane era stato condannato per associazione finalizzata al terrorismo di matrice islamica, ma si era reso irreperibile. Era stato quindi rintracciato ad agosto in Germania, ed è stato ricondotto in Italia, dove è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria: deve scontare una pena a cinque anni di reclusione.