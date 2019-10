La sorpresa dei calciatori del Bari è per i bimbi del pediatrico: dolci e 'zucche' di Halloween per i piccoli pazienti

Piccole zucche piene di cioccolatini, tanti sorrisi e simpatia. Di certo una gradita sorpresa di Halloween per i piccoli pazienti del Giovanni XXII, che nel pomeriggio hanno ricevuto la visita di alcuni calciatori del Bari. Frattali, Simeri, Perrotta, Antenucci, Schiavone, Scavone, Di Cesare, insieme a Brienza si sono recati in visita ai piccoli ricoverato non esitando a munirsi, per l'occasione, di cappelli, maschere e denti da vampiro per strappare un sorriso ai bambini.