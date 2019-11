'Sporcaccioni' e incivili alla guida, raffica di multe in centro per la notte di Halloween

Settanta multe per infrazioni al codice della strada, uno 'sporcaccione' che ha buttato mobili ed elettrodomestici su un marciapiede e posti di controllo traffico: è stata una notte di Halloween decisamente movimentata per la Polizia Locale, impegnata nel pattugliare la città di Bari a tutela della sicurezza e della legalità.

Numerose le sanzioni elevate per auto in sosta vietata, mancato uso di cinture di sicurezza e assenza di obbligatoria copertura assicurativa. In particolare, in corso Vittorio Emanuele sono state intercettate auto in corteo che superavano gli incroci col rosso mentre suonavano il clacson, a rischio dell'incolumità dei pedoni. Nel quartiere Madonnella, invece, davanti alla scuola 'Balilla', è stato sorpreso un cittadino che gettava elettrodomestici e mobili per strada.

"Il servizio di ieri - spiega il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo - senza alcuna misura aggiuntiva a quello quotidianamente previsto nelle altre serate, grazie al sacrificio dei nostri operatori, evidenzia, l'impegno della amministrazione e del corpo della Polizia Locale di Bari, a tutelare la legalità e a reprimere ogni comportamento irrispettoso della sana convivenza sociale e della sicurezza urbana".