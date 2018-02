Ristrutturata dopo gli atti vandalici, rinasce la sede delle associazioni 'Hbari 2003' e 'Volare più in alto'

Nei mesi scorsi, un raid vandalico aveva danneggiato finestre, porta di ingresso e alcuni mobili. Ma i componenti delle associazioni Volare più in alto e Hbari2003 non si sono fatti intimorire o abbattere, e con il sostegno di Arca Puglia e dell'associazione Gens Nova hanno ristrutturato i locali danneggiati, rendendoli più fruibili e accoglienti per tutti.

La rinnovata sede delle associazioni è stata ufficialmente inaugurata ieri. Gianni Romito e Ivo Castaldo hanno illustrato ai presenti gli obiettivi che le due onlus porteranno avanti a sostegno delle persone disabili e di tutte le persone bisognose di aiuto. "La nuova sede - spiegano dalle associazioni - sarà posta a servizio del territorio, a servizio dei cittadini bisognosi di assistenza sociale, legale, medica e di aiuto a 360 gradi, con l’intenzione di rendere concreti sul territorio le azioni e gli obiettivi da sempre alla base delle due associazioni, obiettivi che si occupano di sport e salute, ma anche di fornire un reale sostegno alla quotidianità delle persone disabili e non solo".

Nel corso della serata sono state illustrate le collaborazioni con altre associazioni del territorio di competenza, nate a sostegno delle famiglie che vivono in una condizione di disagio sociale, per fornir loro servizi di consulenza legale, o una corretta informazione sanitaria. Tra queste vi è l’Anglat Bari, che coopera con HBari e Volare più in alto nel fornire importanti servizi destinati alle persone disabili e in particolare consigli su come operare per poter accedere ai servizi di guida e di patente e su tutto quello che concerne la guida. Fondamentale è anche l’appoggio ricevuto da parte dell’ospedale, in particolare dall’Unità spinale del policlinico di Bari.

"Auguriamoci che anche le istituzioni competenti possano condividere i nostri obiettivi statutari e intervenire insieme a noi a sostegno dei più deboli", ha detto il presidente Gianni Romito.

A concludere la serata, una festa di carnevale in maschera.