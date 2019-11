Chiude lo storico Grand hotel Leon d'Oro, al via la ristrutturazione: dieci lavoratori verso il licenziamento

Non uno stop definitvo ma temporaneo, per lavori di ristrutturazione e adeguamento agli standard di sicurezza: lo storico Grand Hotel Leon D'Oro nella centralissima piazza Moro di Bari chiuderà per rinnovarsi e rifare il look a camere, suite e altri ambienti. La notizia è riportata da La Gazzetta del Mezzogiorno.

Ignota, per ora, la data di riapertura del noto albergo a due passi dalla stazione centrale, legato alla famiglia dell'ex sindaco Luigi Farace, scomparso un anno fa. Nel frattempo, però, c'è un triste risvolto che riguarda una decina di dipendenti: la chiusura, per loro, dovrebbe coincidere con la perdita del lavoro, a causa dei licenziamenti.