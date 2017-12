Cassonetti in fiamme e incendi di auto: dai quartieri baresi come Japigia e Libertà, fino alla provincia, sono state una trentina le richieste di intervento giunte (dalla mezzanotte in poi) alla sala operativa dei Vigili del fuoco.

Gli interventi a Bari e provincia

In particolare, a Triggiano e Altamura, i pompieri sono intervenuti per domare incendi di autovetture. Per quanto riguarda Bari città, invece, non sono mancati gli incendi di cassonetti: tra gli interventi, uno in viale Japigia e l'altro nei pressi del Redentore. In viale Don Luigi Sturzo, invece, a prendere fuoco è stato il tendone esterno di un'attività commerciale.

Botti di Natale? Si spara nonostante il divieto

Interventi "di routine" per i vigili del fuoco in queste giornate, in buon parte riconducibili all'esplosione di botti e petardi, che purtroppo non sono mancati neppure quest'anno. A Bari città, dal Libertà ai quartieri più periferici come Japigia e Carbonara, alla scoccare della mezzanotte fuochi ed esplosioni non sono mancati, nonostante la consueta ordinanza che vietava sia la vendita che l'accensione di botti.